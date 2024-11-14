В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину

5804 прочтения 2 дня назад Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии заявил о том, что если бы у России не было ядерного оружия, НАТО бы уже давно отправило на Украину свои войска.
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