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В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину

В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину

5804 прочтения 2 дня назад Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии заявил о том, что если бы у России не было ядерного оружия, НАТО бы уже давно отправило на Украину свои войска.

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Комментарии
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Лев Добрый
Во второй мировой войне, у СССР не было ядерного оружия и что??? Вся ваша сраная Европа оказалась в сортире СССР!!!👍😜😀
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16 час.
l
leonid
Если бы у бабушки были яйца с писюном, то она была бы дедушкой.  Робик бауэр заткни свою пасть.
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16 час.

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