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Депутат Говырин: с 1 августа в России пересчитают накопительную пенсию

Депутат Говырин: с 1 августа в России пересчитают накопительную пенсию

С 1 августа в России будет произведен перерасчет накопительной пенсии. С соответствующим заявлением выступил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, сообщивший о деталях предстоящей корректировки выплат.

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