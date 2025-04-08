Вдова Бориса Грачевского поделилась редкими кадрами с их сыном

Вдова создателя "Ералаша", режиссера Бориса Грачевского показала их повзрослевшего сына. Актриса Екатерина Белоцерковская публично поздравила Филиппа с пятилетием и поделилась редкими фото с именинником в Instagram.
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