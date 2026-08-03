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Бесплатно по закону, платно по факту: 7 уловок ОМС, на которые попадаются пациенты

Бесплатно по закону, платно по факту: 7 уловок ОМС, на которые попадаются пациенты

Медицина по полису ОМС часто кажется условностью. В поликлиниках регулярно приходится слышать: «этого нет в программе», «аппарат сломан, делайте платно» или «купите лекарства сами».

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