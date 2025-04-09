Захарова заявила, что ВСУ активно бьют по российским энергообъектам

Тема была затронута на сегодняшнем брифинге дипломата, пишет ТАСС.Вопреки собственным же заявлениям о поддержке моратория на обстрел объектов энергетики, ВСУ продолжают наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, заявила Мария Захарова.