Захарова заявила, что ВСУ активно бьют по российским энергообъектам

Тема была затронута на сегодняшнем брифинге дипломата, пишет ТАСС.Вопреки собственным же заявлениям о поддержке моратория на обстрел объектов энергетики, ВСУ продолжают наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, заявила Мария Захарова.
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