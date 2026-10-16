В Курске временно закроют улицы с большим уклоном, чтобы предотвратить аварии зимой. Запрет начнет действовать с ноября 2026 года и продлится до марта 2027 года.
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