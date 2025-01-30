Авиакатастрофа в США. Есть много жертв

Региональный пассажирский самолет American Airlines и вертолет армии США Black Hawk потерпели крушение, столкнувшись в воздухе недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне в среду вечером.
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