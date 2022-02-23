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Госпожа министерша из Латвии призывает к выходу рижского «Динамо» из КХЛ. На латвийский хоккей ей явно наплевать

Госпожа министерша из Латвии призывает к выходу рижского «Динамо» из КХЛ. На латвийский хоккей ей явно наплевать

Странно, во многих местах нашей планеты льется кровь, однако никто не путает там спорт и политику. Если война не захлестывает, то продолжаются спортивные турниры – внутренние и тем более международные.

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