Грузия отклонила предложения о вступлении в конфликт с Россией в феврале 2022 года

В феврале 2022 года Грузия дважды получила запросы о присоединении к конфликту с Россией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность мирной и политической борьбы, отказавшись от санкций, что вызвало критику со стороны Украины и оппозиции.