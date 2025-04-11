В феврале 2022 года Грузия дважды получила запросы о присоединении к конфликту с Россией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность мирной и политической борьбы, отказавшись от санкций, что вызвало критику со стороны Украины и оппозиции.
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