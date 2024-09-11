Трамп допустил, что Путин был искренен в своих словах о поддержке Харрис

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп допустил, что российский лидер Владимир Путин был искренен в своих словах о поддержке вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис и правда желает ей победы на ноябрьских выборах главы государства.
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