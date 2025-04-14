Учёные открыли секрет идеального завтрака для мужчин и женщин

«Каша против авокадо»: Почему завтракать нужно по гендерному принципу? Канадские исследователи из Университета Ватерлоо опубликовали сенсационные данные о метаболических различиях между мужчинами и женщинами.
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