Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Путин то и спасал Украину... фактически ... в течении 20-ти лет!!... а вот иудеи (сионисты) осознанно её уничтожили.....Путин обрек Украи...
  • Алексей Сафронов
    👏👏👏Основные проблемы...
  • Андрей Тюрин
    Каждому региону по Путину!"Пригожин похитил...

Иноагент Лазарева рада атакам БПЛА по городам России и собирается баллотироваться в Мосгордуму

Иноагент Лазарева рада атакам БПЛА по городам России и собирается баллотироваться в Мосгордуму

Юрий Кот Иноагент Татьяна Лазарева объявила о желании баллотироваться в Мосгордуму. Говорит, выборы — это нормальный процесс, и вообще, свою страну она любит и только хорошего ей желает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
И что?.. Мы теперь каждый бздёх алкоголичек, выродков и ублюдков должны обсуждать всей страной?! Зачем выставлять идиотские сообщения? Чтобы их не забыли что ли?! Тогда те, кто не даёт о них забыть, КТО, если не пособники или даже не такие же самые?! Подумайте, стоит ли так подставляться из-за бульканья навозной жижи. Извините за резкость, - достало.
Ответить
46 мин.
Павел Снурников
Вот же сука! Ни как не успокоится…
Ответить
19 мин.
W
Walery
Мало ли кто собирается пролезть в Мосгордуму... Главное в том что голосовать и галочки в бюллетени ставить и решать москвичи!  Достаточно нам и того как вдова Собчака Людмила Нарусова обманула Бурятию и как её депутат пролезла в Госдуму да так, что уже никак ее не выгнать от туда....
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх