Иноагент Лазарева рада атакам БПЛА по городам России и собирается баллотироваться в Мосгордуму

valentina sergeeva И что?.. Мы теперь каждый бздёх алкоголичек, выродков и ублюдков должны обсуждать всей страной?! Зачем выставлять идиотские сообщения? Чтобы их не забыли что ли?! Тогда те, кто не даёт о них забыть, КТО, если не пособники или даже не такие же самые?! Подумайте, стоит ли так подставляться из-за бульканья навозной жижи. Извините за резкость, - достало.

Павел Снурников Вот же сука! Ни как не успокоится…