Юрий Кот Иноагент Татьяна Лазарева объявила о желании баллотироваться в Мосгордуму. Говорит, выборы — это нормальный процесс, и вообще, свою страну она любит и только хорошего ей желает.
Иноагент Лазарева рада атакам БПЛА по городам России и собирается баллотироваться в Мосгордуму
Комментарии
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valentina sergeeva
И что?.. Мы теперь каждый бздёх алкоголичек, выродков и ублюдков должны обсуждать всей страной?! Зачем выставлять идиотские сообщения? Чтобы их не забыли что ли?! Тогда те, кто не даёт о них забыть, КТО, если не пособники или даже не такие же самые?! Подумайте, стоит ли так подставляться из-за бульканья навозной жижи. Извините за резкость, - достало.
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46 мин.
Павел Снурников
Вот же сука! Ни как не успокоится…
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19 мин.
W
Walery
Мало ли кто собирается пролезть в Мосгордуму... Главное в том что голосовать и галочки в бюллетени ставить и решать москвичи! Достаточно нам и того как вдова Собчака Людмила Нарусова обманула Бурятию и как её депутат пролезла в Госдуму да так, что уже никак ее не выгнать от туда....
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18 мин.
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