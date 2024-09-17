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Тульские новости

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В Тульской области объявили метеопредупреждение пожароопасности

В Тульской области объявили метеопредупреждение пожароопасности

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 18 по 21 сентября 2024 года на территории Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности (5 класс).

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