Беглов: Петербург предоставит субсидии теплоснабжающим организациям, поставляющим энергию по льготным тарифам

Губернатор уже подписал соответствующее постановление Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, касающееся порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в виде субсидий, теплоснабжающим организациям для компенсации утраченных доходов, возникающих из-за применения льготных тарифов на тепловую энергию.
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