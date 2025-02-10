Беглов: Петербург предоставит субсидии теплоснабжающим организациям, поставляющим энергию по льготным тарифам

Губернатор уже подписал соответствующее постановление Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, касающееся порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в виде субсидий, теплоснабжающим организациям для компенсации утраченных доходов, возникающих из-за применения льготных тарифов на тепловую энергию.