На Купянском направлении расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены два разведывательных дрона "Лелека-100" и "Фурия" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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