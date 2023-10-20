Обращение Байдена к нации - последний гвоздь в крышку гроба Америки

Виталий Кирпиченко

Что-то похожее есть и у нас. У США глобалисты взяли под контроль всю внутреннюю и внешнюю политику, у нас то же самое делают олигархи. Не будет выборов в США, а если будут, то вызовут социальный переворот и гражданскую войну. Будут, не будут у нас выборы, не имеет абсолютно никакого значения -- всё останется как есть. Это наше, мы к этому привычные... По-детски доверчивые у нас души.