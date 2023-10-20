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СССР-Россия

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Обращение Байдена к нации - последний гвоздь в крышку гроба Америки

Обращение Байдена к нации - последний гвоздь в крышку гроба Америки

Позорное лицемерие Ну, вот и все, ребята. Сегодняшний вечер знаменует собой то, что вполне может стать последним вздохом американского века.

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Комментарии
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Юрий анин
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9 час.
Юрий анин
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9 час.
Виталий Кирпиченко
Что-то похожее есть и у нас. У США глобалисты взяли под контроль всю внутреннюю и внешнюю политику, у нас то же самое делают олигархи. Не будет выборов в США, а если будут, то вызовут социальный переворот и гражданскую войну. Будут, не будут у нас выборы, не имеет абсолютно никакого значения -- всё останется как есть. Это наше, мы к этому привычные... По-детски доверчивые у нас души.
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9 час.

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