Что не так с менталитетом прибалтов?

Лидия

Уже от 45 лет и ниже наши люди плохо представляют и знают что-то о прибалтах, они их просто не интересуют. Вся их агрессия в гудок, пусть себя тешат европейкостью. А по мне кобыла с возу..., сколько денег вбухивали в них, один жилой квартал в Литве чего стоил. А мы тем временем живём в разваливающихся сталинках и хрущёвках. В свой народ надо вкладывать и развивать.