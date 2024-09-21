Парламентарии Латвии вдруг заговорили о менталитете народа. Интересно, однако. Очень долгое время правящая коалиция "слуг народа" состояла из радикальных националистов, но времена изменились, и Нацблок стал оппозицией - вот тут и вспомнили про менталитет.
Что не так с менталитетом прибалтов?
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Как сидели на своих хуторах,так и сейчас сидят.....и государством управлять НЕ МОГУТ,патамушта мозгами не доросли до этого!
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13 час.
Лидия
Уже от 45 лет и ниже наши люди плохо представляют и знают что-то о прибалтах, они их просто не интересуют. Вся их агрессия в гудок, пусть себя тешат европейкостью. А по мне кобыла с возу..., сколько денег вбухивали в них, один жилой квартал в Литве чего стоил. А мы тем временем живём в разваливающихся сталинках и хрущёвках. В свой народ надо вкладывать и развивать.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Да,коммунисты дали большую промашку,вваливая деньги в развитие окраин СССР,а сама Россия тем временем нищала, и теперь мало что поменялось из нас как качали,так и продолжают качать деньги, но теперь нас обирают воры-чиновники и олигархи, народ тем не менее нищяет.
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9 час.
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