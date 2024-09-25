Стрельба в «Вайлдберрис» вскрыла «прачечную» СВО: помог «танкист» Пашаев

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Комментарии
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Валерий Каулин
Власть уже давно нарушила это неустойчивое равновесие! Ещё тогда, когда решилась на разрушение не только страны, но и социального строя! А потом, как по маслу! Одна пенсионная система для населения, другая - для себя любимой! Зарплаты для народа по капельке, а для отдельных &quot;граждан&quot; - по нескольку миллионов в день! И всё это сопровождается красивыми словами про единство, солидарность и т.д. и т.п.! А все эти проходимцы лишь производное от того, что описано выше! И это только пенка!
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