Забытые слова в новостях недели Говорят, военные эксперты Телеграм не смогли дать оценку событиям в Ливане, поскольку пока выясняют, кто такой пейджер.
Стрельба в «Вайлдберрис» вскрыла «прачечную» СВО: помог «танкист» Пашаев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Власть уже давно нарушила это неустойчивое равновесие! Ещё тогда, когда решилась на разрушение не только страны, но и социального строя! А потом, как по маслу! Одна пенсионная система для населения, другая - для себя любимой! Зарплаты для народа по капельке, а для отдельных "граждан" - по нескольку миллионов в день! И всё это сопровождается красивыми словами про единство, солидарность и т.д. и т.п.! А все эти проходимцы лишь производное от того, что описано выше! И это только пенка!
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии