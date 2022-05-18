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«Клопп превратил хороших игроков в отличных, Салах стал суперзвездой. Примеры Коутиньо, Вейналдума должны стать уроком для Мо». Каррагер о возможном уходе форварда из «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о форварде Мохамеде Салахе. «Я очень хочу, чтобы Мо Салах подписал новый контракт, и я считаю, что он должен это сделать.

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