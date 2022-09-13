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Треть работников УрФО имеют высшее образование

Треть работников УрФО имеют высшее образование

Большинство трудящихся закончили колледжи и училища. Сегодня «Глав.Индекс» представил рейтинг федеральных округов России по доле работников с высшим образованием.

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