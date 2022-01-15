За сутки в России подтверждено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6555 2 Санкт-Петербург 3314 3 Московская область 2589 4 Нижегородская область 736 5 Свердловская область 612 6 Краснодарский край 561 7 Ростовская область 449 8 Ставропольский край 428 9 Пермский край 419 10 Воронежская область 403 11 Красноярский край 319 12 Самарская область 318 13 Иркутская область 311 14 Республика Саха (Якутия) 310 15 Алтайский край 310 16 Приморский край 295 17 Тюменская область 269 18 Ленинградская область 261 19 Ханты-Мансийский автономный округ 251 20 Новосибирская область 249 21 Омская область 242 22 Хабаровский край 240 23 Тверская область 238 24 Саратовская область 231 25 Республика Башкортостан 229 26 Тульская область 217 27 Кемеровская область 212 28 Калининградская область 208 29 Волгоградская область 207 30 Сахалинская область 204 31 Республика Карелия 201 32 Архангельская область 201 33 Челябинская область 201 34 Ярославская область 197 35 Орловская область 191 36 Кировская область 189 37 Владимирская область 187 38 Липецкая область 186 39 Амурская область 166 40 Пензенская область 161 41 Тамбовская область 159 42 Республика Дагестан 155 43 Астраханская область 151 44 Смоленская область 150 45 Брянская область 147 46 Калужская область 139 47 Республика Бурятия 131 48 Забайкальский край 129 49 Мурманская область 127 50 Вологодская область 125 51 Белгородская область 125 52 Республика Хакасия 122 53 Республика Крым 122 54 Томская область 121 55 Ивановская область 114 56 Республика Татарстан 114 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 113 58 Республика Коми 112 59 Курская область 112 60 Ульяновская область 112 61 Новгородская область 111 62 Псковская область 111 63 Севастополь 108 64 Оренбургская область 105 65 Рязанская область 95 66 Удмуртская Республика 92 67 Кабардино-Балкарская Республика 82 68 Курганская область 76 69 Чеченская Республика 75 70 Республика Ингушетия 71 71 Республика Северная Осетия-Алания 69 72 Республика Адыгея 67 73 Республика Мордовия 65 74 Камчатский край 60 75 Карачаево-Черкесская Республика 60 76 Республика Чувашия 59 77 Костромская область 50 78 Республика Марий Эл 40 79 Республика Алтай 38 80 Еврейская автономная область 25 81 Магаданская область 24 82 Республика Калмыкия 19 83 Республика Тыва 19 84 Ненецкий автономный округ 6 85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.