Элита России должна формироваться из людей, защищающих Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент Владимир Путин на совещании после встречи со студентами – участниками специальной военной операции.
Кому доверить формирование будущей элиты страны?
Комментарии
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Олег Самойлов
Я? Я НЕ хочу! Мне лениво вообще что-либо делать! Кроме того, я не жалуюсь на нынешнюю власть, на отсутствие денег и всего прочего!
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Сказать просто, сделать сложно. Но как говорит русская военная пословица под лежачего прапорщика коньяк не течет. РАБОТАТЬ НАДО.
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20 мин.
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