Министры финансов США и России провели продуктивные переговоры

Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое сотрудничество на встрече G20 в Эшвилле. Встреча была продуктивной: США выразили стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, чем вызвали недовольство европейских союзников.
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