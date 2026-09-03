Маркетолог Егорова назвала отрасли, где зарплатные предложения за год упали

В 2026 году российский рынок труда претерпевает значительные изменения в динамике заработных плат. Наибольший спад зарплатных предложений наблюдается в строительной отрасли, где зарплаты опустились на 0,8% до уровня ниже 97 тысяч рублей, рассказала маркетолог Татьяна Егорова в разговоре с NEWS.
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