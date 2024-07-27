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Протас о «Вашингтоне»: «Здорово, что пришло много мастеров, способных вскоре выйти на пик. У нас боевая команда, сезон получится еще лучше»

«Кэпиталс» сделали несколько приобретений, выменяв форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани, защитника Джейкоба Чикрана и вратаря Логана Томпсона, а также подписав защитника Мэтта Роя и нападающих Тэйлора Рэддиша и Брэндона Дьюхэйма на рынке свободных агентов.

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