Фотограф-самоучка снимает Нью-Йорк с такого ракурса, что от его снимков голова кругом идет

Молодой фотограф-экстремал из Нью-Йорка показывает необычные ракурсы мегаполиса. Руферу по имени Хамза Дис (Humza Deas) было всего 17 лет, когда три года назад про него впервые опубликовали статью в журнале NY Magazine.
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