Новый пикап Triton кое-что позаимствует у Pajero

Mitsubishi готовит масштабное обновление для своего среднеразмерного пикапа Triton, чтобы дать бой обновленным Toyota Hilux и Ford Ranger.
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