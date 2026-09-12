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За рулем

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Новый пикап Triton кое-что позаимствует у Pajero

Новый пикап Triton кое-что позаимствует у Pajero

Mitsubishi готовит масштабное обновление для своего среднеразмерного пикапа Triton, чтобы дать бой обновленным Toyota Hilux и Ford Ranger.

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