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Астролог предсказывает, кто станет следующим президентом США после Джо Байдена

Астролог предсказывает, кто станет следующим президентом США после Джо Байдена

Астролог предсказывает, кто станет следующим президентом США после Джо Байдена Ирэн ОрлонскаяВ мире американской политики, где противостояние двух главных партий — Демократической и Республиканской — кажется непримиримым, каждый шаг и каждое заявление кандидатов тщательно анализируются не только аналитиками и политологами, но и астрологами.

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Комментарии
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ГВ
Герман Веснин
Пиндосии на карте мира не должно быть и не будет. Астролог Сатана.
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15 час.
Стефания Новак
Жириновский предсказал , что в америке не будет выборов и президента ?! Посмотрим
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13 час.

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