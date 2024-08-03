Астролог предсказывает, кто станет следующим президентом США после Джо Байдена Ирэн ОрлонскаяВ мире американской политики, где противостояние двух главных партий — Демократической и Республиканской — кажется непримиримым, каждый шаг и каждое заявление кандидатов тщательно анализируются не только аналитиками и политологами, но и астрологами.