Астролог предсказывает, кто станет следующим президентом США после Джо Байдена Ирэн ОрлонскаяВ мире американской политики, где противостояние двух главных партий — Демократической и Республиканской — кажется непримиримым, каждый шаг и каждое заявление кандидатов тщательно анализируются не только аналитиками и политологами, но и астрологами.
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