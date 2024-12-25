У ВСУ хаос: Армия России будет одномоментно захватывать десятки километров и бригадные районы обороны

Базовое состояние украинской армии — хаос и он будет усугубляться, если не прекратится хаос в военном управлении, заявил глава крупнейшего украинского военно-благотворительного фонда «Вернись живим» Тарас Чмут.
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