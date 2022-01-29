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Рафаэль Надаль: «Для меня гораздо важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме»

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился настроем на финал Australian Open против Даниила Медведева, в котором может выиграть рекордный 21-й «Большой шлем».

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