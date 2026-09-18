В Чите ограничат движение по Полине Осипенко 26 сентября из-за ремонта

Движение по улице Полины Осипенко в районе путепровода будет полностью перекрыто 26 сентября.Ограничения вводятся с 16:00 до 22:00, так как в течение шести часов рабочие будут ремонтировать железнодорожный путь.
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