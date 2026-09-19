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RT Russia

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Памфилова заявила, что предателям России дороги обратно не будет

Памфилова заявила, что предателям России дороги обратно не будет

Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что предателям России дороги обратно не будет. Она напомнила, что собравшиеся в ФРГ «политические отбросы» пытаются учить Россию проведению выборов.

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