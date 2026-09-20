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Власти Ноябрьска отправят под снос три аварийных дома

Власти Ноябрьска отправят под снос три аварийных дома

Три многоквартирных дома будут расселены и подготовлены к сносу в Ноябрьске. Распоряжение о расселении этих домов в срок до 15 августа 2030 года подписано и опубликовано на портале администрации города.

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