Власти Ноябрьска отправят под снос три аварийных дома

Три многоквартирных дома будут расселены и подготовлены к сносу в Ноябрьске. Распоряжение о расселении этих домов в срок до 15 августа 2030 года подписано и опубликовано на портале администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым