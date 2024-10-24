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Китай

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Иван Мельников: БРИКС – площадка для открытого диалога и конструктивного сотрудничества

24 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- Сегодня перспективы развития сотрудничества между странами БРИКС выглядят очень многообещающими, объединение продолжает укреплять свои позиции, растет его влияние на глобальную политику и мировую экономику.

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