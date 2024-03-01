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Китай

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Статья Си Цзиньпина об укреплении и совершенствовании работы НПКСК будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 29 февраля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об укреплении и совершенствовании работы Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ и всестороннем развитии консультативной демократии будет опубликована в пятницу.

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