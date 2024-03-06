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Вечерний Новосибирск

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Лидер группы «Воскресенье» восхитился театром «Красный факел» в Новосибирске

Лидер группы «Воскресенье» восхитился театром «Красный факел» в Новосибирске

Музыканты с концертом выступили в ДК Железнодорожников. После своего выступления лидер «Воскресенья» Алексей Романов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором восхитился историей и архитектурой новосибирского театра «Красный факел».

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