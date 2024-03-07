Аналитики удивились размеру рекомендованных дивидендов Мосбиржи

Совет директоров Мосбиржи дал рекомендацию по дивидендным выплатам за 2023 год, согласно ей, акционеры смогут получить 17,35 рубля за акцию — это рекордная дивидендная доходность для торговой площадки (8,5%).
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