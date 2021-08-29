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Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково

Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково

Председатель СК РФ взял на личный контроль расследование убийства несовершеннолетней в Башкирии. Известно, что во время отмечания дня рождения двое молодых людей изнасиловали, а затем задушили 15-летнюю школьницу, а затем отнесли тело в лесополосу.

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