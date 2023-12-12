Гигантский айсберг угрожает климату на Земле

Ситуация с климатом на нашей планете становится все более тревожной. Недавно стало известно, что гигантских размеров айсберг A23a «вырвался на свободу» и начал свой дрейф в более теплые воды после 3 десятков лет пристального наблюдения со стороны … .
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