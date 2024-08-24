Кузнецов о капитанстве в СКА: «Это сделано, чтобы я лучше понимал ответственность. Надеюсь, Никишин выйдет, и все обратно вернется»

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Команда Романа Ротенберга обыграла «Сочи» (2:1 Б) в матче турнира имени Пучкова. – Как вам первая игра с командой КХЛ – контрольный матч против «Сочи»? – Какая‑то странная игра была.