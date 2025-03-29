Сафин станет тренером Рублёва на грунтовую часть сезона

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин будет тренировать Андрея Рублёва на грунтовой части сезона. По информации «Больше!», двукратный победитель турниров Большого шлема будет готовить теннисистка к турнирам в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».
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