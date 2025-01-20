Профессор Юрасов заявил, что в 2025 году будут мощные вспышки на Солнце

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал RT, что в 2025 году прогнозируется усиление солнечной активности, сопровождающееся мощными вспышками, которые могут вызвать геомагнитные бури и повлиять на самочувствие людей.