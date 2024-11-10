TASS/Zuma Требование украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, передать киевскому режиму заблокированные активы Москвы способен привести к мощнейшему удару со стороны РФ.
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