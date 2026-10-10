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Газета.ру

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Адвокат Худова: человек вправе лишить родственников наследства без объяснений

Адвокат Худова: человек вправе лишить родственников наследства без объяснений

Родственники часто считают, что бабушка должна разделить имущество между внуками поровну. Но закон исходит из свободы завещания: человек вправе передать квартиру, деньги и другое имущество любому лицу, а родственников лишить наследства без объяснения причин.

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