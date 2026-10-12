Potential MES Ideas - 10/11/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Approved-Setup Watch — Repair Holds, Leadership Still Uneven Sunday → Monday, October 12 Working Thesis: Improving Repair / Uneven Confirmation MES has recovered toward the highs.
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