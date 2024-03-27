Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

Юрий Белов Хорошо справлялся с депортациями , в любых количествах и в максимально сжатые сроки - ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ ! Не пора ли обратится к опыту отца народов , в осторчертевшем уже вопросе , с оуевшими мигрантами ?!

S Serg "Враг только и ждёт от нас резких и необдуманных действий. Нельзя, чтобы он не достиг своей цели." Аффтор хоть понял, что он написал? Или совсем с логикой туго?