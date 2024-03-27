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Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

Политнавигатор «Страшная угроза»: мигранты живут в абсолютно параллельном мире, находясь в России Системы контроля за мигрантами, проживающими на территории российских городов, не существует, либо она формальная.

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Комментарии
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Юрий Белов
Хорошо справлялся с депортациями , в любых количествах и в максимально сжатые сроки - ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ ! Не пора ли обратится к опыту отца народов , в осторчертевшем уже вопросе , с оуевшими мигрантами ?!
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2 час.
S
Serg
&quot;Враг только и ждёт от нас резких и необдуманных действий. Нельзя, чтобы он не достиг своей цели.&quot; Аффтор хоть понял, что он написал? Или совсем с логикой туго?
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2 час.
ВГ
Виктор Гутман
Индейцы - это коренные жители Америки, а уничтожавшие их пришлые европейцы - это такие же мигранты, как у нас азиаты
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1 час.

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