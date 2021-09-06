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"Толпы там будет много": новое модное место в городе становится всё популярнее (фото)

"Толпы там будет много": новое модное место в городе становится всё популярнее (фото)

Павильоны Улицы Дальнего Востока стали доступны для горожан. Технические новинки, сувениры и развлекательная программа — всё это привлекло пристальное внимание местных жителей.

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