"Толпы там будет много": новое модное место в городе становится всё популярнее (фото)

Павильоны Улицы Дальнего Востока стали доступны для горожан. Технические новинки, сувениры и развлекательная программа — всё это привлекло пристальное внимание местных жителей.
Популярные статьи
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- В Узбекистане на горном полигоне Фориш состоялся предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021
- Около одного килограмма амфетамина изъяли правоохранители в подмосковном Солнечногорске
Свежие комментарии