Про друзей и недругов России Есть одна вещь, которая меня в последнее время особенно удивляет.
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Так это - молодёжь в Бухаре., обычная для мировой светской современности. А в Россию "партия канализаторов" затащила "взрывоопасную молодёжную среду", создававшую "угрозу терроризма" и "угрозу потери стабильности в государствах Средней Азии". "Союзнический долг, братские отношения", паньмаш...
А у нас лучше? "Не можете служить Богу и маммоне". - диктует Евангелие. Легче верблюду — говорит Христос — пройти сквозь игольное ушко — чем богатому войти в Царство Небесное. А у нас власть и молится и провозглашает обогащение как благо. Уже сотни миллиардеров в христианской России. А РПЦ даже благословляет власть на это дело. И сама не бедствует.
а кто знает как себя ведут наши батюшки? как они посты соблюдают? на каком транспорте передвигаются? какие они худенькие от скромной пищи?
"Оказалось, что употребление алкоголя зафиксировано у 89,1% обследованных юношей." (цы)
Дык ёлы... Потому Бухару Бухарой и назвали.