Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле

Группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств, в связи с чем Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства.
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