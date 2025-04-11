20+ коллег-затейников, рядом с которыми сложно соскучиться

Никогда не угадаешь, с кем придется работать вместе. Одним из нас везет на коллег с милыми и безобидными причудами, а вот другим реально приходится побороться за право спокойно сидеть в офисе и не отвлекаться на громкую музыку, сплетни и ледяной поток воздуха из кондиционера.